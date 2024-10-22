Україну атакували десятки "шахедів": більшість збито, деякі полетіли до РФ і Білорусі
У ніч проти 22 жовтня (починаючи з 20:00 21 жовтня) Росія вчергове атакувала Україну "шахедами" та дронами невстановленого типу. Було виявлено 60 дронів, 42 з яких вдалося збити, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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Росіяни запускали безпілотники з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська.
У Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях було збито загалом 42 дрони. Більшість – у Сумській області, де через атаку є загиблі і постраждалі.
Ще 10 російських безпілотників були локаційно втрачені. Один дрон полетів у Білорусь, ще три – назад у Росію.
На момент публікації зведення Повітряних сил ще один ворожий дрон перебуває в повітряному просторі України.
- Вночі 20 жовтня росіяни здійснили ракетний удар по Кривому Рогу, через що постраждали четверо осіб, зокрема неповнолітня.
- В ніч проти 21 жовтня РФ запустила дрони по Києву: уламки збитих БпЛА впали у Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах міста. Загалом Росія запустила по Україні понад сотню дронів та ракети, ЗСУ збили більшу частину.