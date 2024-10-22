Україну атакували десятки "шахедів": більшість збито, деякі полетіли до РФ і Білорусі

Більшість ворожих дронів було збито у Сумській області, однак там є і влучання, що призвело до жертв

Полювання на "шахеди" (Фото – Анатолій Шкіньов, 108 окрема бригада сил ТрО)

У ніч проти 22 жовтня (починаючи з 20:00 21 жовтня) Росія вчергове атакувала Україну "шахедами" та дронами невстановленого типу. Було виявлено 60 дронів, 42 з яких вдалося збити, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Росіяни запускали безпілотники з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська.

У Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях було збито загалом 42 дрони. Більшість – у Сумській області, де через атаку є загиблі і постраждалі.

Ще 10 російських безпілотників були локаційно втрачені. Один дрон полетів у Білорусь, ще три – назад у Росію.

На момент публікації зведення Повітряних сил ще один ворожий дрон перебуває в повітряному просторі України.