Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, серед постраждалих 12-річна дівчинка – фото

Загалом в наслідок атаки постраждали чотири людини, пошкоджено будинки та авто

Наслідки обстрілу (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, в результаті чого постраждали чотири людини, серед них 12-річна дівчинка. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Ворог атакував цивільну інфраструктуру міста 20 жовтня близько 23:30 ракетами. Спочатку було відомо лише про одного постраждалого чоловіка, але на ранок 21 жовтня їх кількість збільшилася до чотирьох осіб: жінки 36 та 63 років, 22-річний чоловік та 12-річна дівчинка. Стан неповнолітньої пораненої задовільний, вона проходитиме лікування вдома.

Внаслідок атаки в Кривому Розі пошкоджено готель, п'ять багатоповерхових домівок, об'єкт культури, банк, два магазини та 14 авто. Інформації про загиблих не надходило.

Також голова ОВА додав, що ворог атакував вночі 21 жовтня з важкої артилерії Марганець, ніхто не постраждав.

Ввечері 20 жовтня росіяни вдарили по Харкову КАБами. За попередньою інформацією, постраждали дев'ять людей.

Вночі 21 жовтня ворог атакував дронами Київ, уламки впали у Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах столиці.