Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу, среди пострадавших 12-летняя девочка – фото
Россия ударила по Кривому Рогу ракетами, пострадали четыре человека, в том числе 12-летняя девочка. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Враг атаковал гражданскую инфраструктуру города 20 октября около 23:30 ракетами. Сначала было известно только об одном пострадавшем мужчине, но к утру 21 октября их количество увеличилось до четырех человек: женщины 36 и 63 лет, 22-летний мужчина и 12-летняя девочка. По словам Лысака, состояние несовершеннолетней раненой удовлетворительное, она будет проходить лечение дома.
В результате атаки в Кривом Роге повреждена гостиница, пять многоэтажных домов, объект культуры, банк, два магазина и 14 авто. Информация о погибших не поступала.
Также глава ОВА добавил, что враг атаковал ночью 21 октября из тяжелой артиллерии Марганец, никто не пострадал.
- Вечером 20 октября россияне ударили по Харькову КАБами. По предварительной информации, пострадали девять человек.
- Ночью 21 октября враг атаковал дронами Киев, обломки упали в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах столицы.