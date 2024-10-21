Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу, среди пострадавших 12-летняя девочка – фото

Всего в результате атаки пострадали четыре человека, повреждены дома и авто

Последствия обстрела (t.me/dnipropetrovskaODA)

Россия ударила по Кривому Рогу ракетами, пострадали четыре человека, в том числе 12-летняя девочка. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Враг атаковал гражданскую инфраструктуру города 20 октября около 23:30 ракетами. Сначала было известно только об одном пострадавшем мужчине, но к утру 21 октября их количество увеличилось до четырех человек: женщины 36 и 63 лет, 22-летний мужчина и 12-летняя девочка. По словам Лысака, состояние несовершеннолетней раненой удовлетворительное, она будет проходить лечение дома.

В результате атаки в Кривом Роге повреждена гостиница, пять многоэтажных домов, объект культуры, банк, два магазина и 14 авто. Информация о погибших не поступала.

Также глава ОВА добавил, что враг атаковал ночью 21 октября из тяжелой артиллерии Марганец, никто не пострадал.

Вечером 20 октября россияне ударили по Харькову КАБами. По предварительной информации, пострадали девять человек.

Ночью 21 октября враг атаковал дронами Киев, обломки упали в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах столицы.