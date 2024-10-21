Росія запустила по Україні понад сотню дронів та ракети. ЗСУ збили більшу частину

Полювання на "шахеди" (Фото - Анатолій Шкіньов, 108 окрема бригада сил ТрО)

Росія в ніч проти 21 жовтня атакувала Україну 119 дронами та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 59 безпілотників, повідомили у Повітряних Силах.

Ворог почав атаку о 20:00 20 жовтня. Росіяни запустили по Україні три ракети: Іскандер-М/KN-23 з тимчасово окупованого Криму, керовані авіаційні ракети Х-35 та Х-31П з акваторії Чорного моря. Також було запущено 116 "шахедів" з міст Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Сили оборони збили 59 ворожих дронів в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.

Ще 45 БпЛА були локаційно втрачені, а до 10 дронів продовжують перебувати в повітряному просторі України, триває бойова робота. Є також кілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі в різних містах.

Ввечері 20 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Пошкоджено будинки та авто, постраждали три доросли та одна дитина.

В ніч на 21 жовтня росіяни атакували БпЛА Київ. Уламки дронів впали в кількох районах столиці, пошкоджено житловий будинок, сталися пожежі.

Вранці того ж дня ворог вдарив балістикою по Запоріжжю, пошкоджено житлові будинки, є поранені.