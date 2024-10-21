Россия запустила по Украине более сотни дронов и ракет. ВСУ сбили большую часть

Охота на "шахеды" (Фото - Анатолий Шкинев, 108 отдельная бригада сил ТрО)

Россия в ночь на 21 октября атаковала Украину 119 дронами и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 59 беспилотников, сообщили в воздушных силах.

Враг начал атаку в 20:00 20 октября. Россияне запустили по Украине три ракеты: Искандер-М/KN-23 из временно оккупированного Крыма, управляемые авиационные ракеты Х-35 и Х-31П из акватории Черного моря. Также были запущены 116 "шахедов" из городов Орел, Курск и Приморско-Ахтарск.

Силы обороны сбили 59 вражеских дронов в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях.

Еще 45 БПЛА были локационно потеряны, а до 10 дронов все еще находятся в воздушном пространстве Украины, продолжается боевая работа. Есть также несколько попаданий БпЛА по гражданской инфраструктуре в разных городах.

Вечером 20 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Повреждены дома и авто, пострадали трое взрослых и один ребенок.

В ночь на 21 октября россияне атаковали БПЛА Киев. Обломки дронов упали в нескольких районах столицы, поврежден жилой дом, произошли пожары.

Утром того же дня враг ударил баллистикой по Запорожью, повреждены жилые дома, есть раненные.