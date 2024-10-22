Росія б'є по Сумах безпілотниками: є загиблі, атака триває
Ілля Рябінін
Російська армія вночі і зранку 22 жовтня атакує Суми дронами-камікадзе Shahed. За попередньою інформацією, загинули три людини, зокрема дитина, повідомляють у Сумській обласній військової адміністрації.
ОВА повідомила, що зенітники збили в небі над областю 25 ворожих дронів.
Зранку окупанти вдарили по житловому багатоквартирному будинку й об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки цієї атаки уточнюються.
Вночі ворожі дрони влучили в житлові будинки приватного сектора Сум, внаслідок чого загинули три людини, серед яких одна дитина.
Станом на ранок 22 жовтня протиповітряні бої тривають, повідомили в ОВА.
- Вночі 20 жовтня росіяни здійснили ракетний удар по Кривому Рогу, через що постраждали четверо осіб, зокрема неповнолітня.
- 21 жовтня РФ запустила дрони по Києву: уламки збитих БпЛА впали у Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах міста.