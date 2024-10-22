Росія б'є по Сумах безпілотниками: є загиблі, атака триває

Відомо про трьох загиблих, серед них дитина

Рендер польоту дрона Shahed-136 (Фото: Pacific Press)

Російська армія вночі і зранку 22 жовтня атакує Суми дронами-камікадзе Shahed. За попередньою інформацією, загинули три людини, зокрема дитина, повідомляють у Сумській обласній військової адміністрації.

ОВА повідомила, що зенітники збили в небі над областю 25 ворожих дронів.

Зранку окупанти вдарили по житловому багатоквартирному будинку й об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки цієї атаки уточнюються.

Вночі ворожі дрони влучили в житлові будинки приватного сектора Сум, внаслідок чого загинули три людини, серед яких одна дитина.

Станом на ранок 22 жовтня протиповітряні бої тривають, повідомили в ОВА.