Россия бьет по Сумам беспилотниками: есть погибшие, атака продолжается

Известно о трех погибших, среди них ребенок

Рендер полета дрона Shahed-136 (Фото: Pacific Press)

Российская армия ночью и утром 22 октября атакует Сумы дронами-камикадзе Shahed. По предварительной информации, погибли три человека, в том числе ребенок, сообщают в Сумской областной военной администрации.

ОВА сообщила, что зенитчики сбили в небе над областью 25 вражеских дронов.

Утром оккупанты ударили по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия этой атаки уточняются.

Ночью вражеские дроны попали в жилые дома частного сектора Сум, в результате чего погибли три человека, среди которых один ребенок.

По состоянию на утро 22 октября противовоздушные бои продолжаются, сообщили в ОВА.