Россия бьет по Сумам беспилотниками: есть погибшие, атака продолжается
Ілля Рябінін
Российская армия ночью и утром 22 октября атакует Сумы дронами-камикадзе Shahed. По предварительной информации, погибли три человека, в том числе ребенок, сообщают в Сумской областной военной администрации.
ОВА сообщила, что зенитчики сбили в небе над областью 25 вражеских дронов.
Утром оккупанты ударили по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия этой атаки уточняются.
Ночью вражеские дроны попали в жилые дома частного сектора Сум, в результате чего погибли три человека, среди которых один ребенок.
По состоянию на утро 22 октября противовоздушные бои продолжаются, сообщили в ОВА.
- Ночью 20 октября россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, из-за чего пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя.
- 21 октября РФ запустила дроны по Киеву: обломки сбитых БпЛА упали в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах города.