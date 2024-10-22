Украину атаковали десятки "шахедов": большинство сбито, некоторые полетели в РФ и Беларусь
В ночь на 22 октября (начиная с 20:00 21 октября) Россия в очередной раз атаковала Украину "шахедами" и дронами неустановленного типа. Были обнаружены 60 дронов, 42 из которых удалось сбить, сообщили Воздушные силы ВСУ.
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Россияне запускали беспилотники из Курска, Ейска и Приморско-Ахтарска.
В Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях были сбиты в общей сложности 42 дрона. Большинство – в Сумской области, где из-за атаки есть погибшие и пострадавшие.
Еще 10 российских беспилотников были локационно потеряны. Один дрон полетел в Беларусь, еще три – назад в Россию.
На момент публикации сводки Воздушных сил еще один вражеский дрон находится в воздушном пространстве Украины.
- Ночью 20 октября россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, из-за чего пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя.
- В ночь на 21 октября РФ запустила дроны по Киеву: обломки сбитых БпЛА упали в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах города. В целом Россия запустила по Украине более сотни дронов и ракет, ВСУ сбили большую часть.