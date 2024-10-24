Россия атакует ударными дронами: в Киеве работала ПВО. Боевая работа продолжается

Утром в Киеве снова тревога. Ночью была работа сил ПВО

Иллюстративное фото: Depositphotos

В ночь на 24 октября и рано утром Россия в очередной раз атакует Украину "шахедами". В частности, силы противовоздушной обороны работали ночью в Киеве, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

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В 02:41 он написал о работе ПВО по вражеским беспилотникам в столице. В 03:37 был отбой, но в 05:38 в Киеве снова объявили тревогу.

Воздушные силы отчитываются о запущенных россиянами группах "шахедов" с разных направлений с вечера 23 октября. По состоянию на утро боевая работа продолжается, угроза из воздуха сохраняется для большинства областей.