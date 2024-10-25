Росія атакувала шістьма десятками дронів: ППО збила 36 з них
У ніч проти 25 жовтня Росія випустила по Україні понад 60 ударних безпілотників, протиповітряна оборона збила більшість із них. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Вночі росіяни атакували 63 дронами із російських Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська.
Станом на 10:00 підтверджено збиття 36 безпілотників в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській та Полтавській областях. Більшість дронів було збито в Одеській та Київській областях.
Крім того, 16 російських безпілотників локаційно втрачено.