Над Украиной сбили 40 беспилотников, а ракеты РФ не достигли целей – ВСУ

К отражению атаки присоединились авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы

Иллюстративное фото: Depositphotos

Силы обороны сбили 40 российских беспилотников, также захватчики атаковали Украину ракетами – те не достигли своих целей, сообщили Воздушные силы ВСУ.

По их данным, с 21:00 23 октября и ночью 24 октября россияне били по Украине двумя крылатыми ракетами Х-22 из самолетов Ту-22М3 над Черным морем, двумя управляемыми авиаракетами Х-59 из Брянской области и 50 дронами-камикадзе типа SHahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск и временно оккупированного Крыма.

К отражению атаки присоединились авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 8:30 военные подтверждали сбивание 40 российских дронов в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях.

Воздушные силы добавили: семь беспилотников были локационно потеряны, один дрон находился в воздушном пространстве Украины, еще два повернули в направлении России и Беларуси, а российские ракеты не достигли целей.

Боевая работа продолжается, данные обновляются.

Ранее Киевская городская военная администрация сообщила, что ПВО уничтожило около десятка российских дронов.

В ночь на 22 октября Россия запустила 60 дронов, 42 из которых удалось сбить.

В ночь на 23 октября оккупанты тоже атаковали Украину "шахедами" – запустили 81 дрон. Сбить удалось 53.