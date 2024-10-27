Россияне атаковали "шахедами" энергообъекты Сумской области

Под ударом оказался Роменский район, отметили в ОВА

"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 27 октября оккупанты нанесли удары по энергетическим объектам Сумской области. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

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Под атакой вражеских беспилотников типа "шахед" оказались объекты критической инфраструктуры Роменского района. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняют, отметили в ОВА.

В то же время местные власти сообщили, что в результате противовоздушных боев расчетами Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и добровольцами были уничтожены три российских беспилотника.

19 сентября россияне нанесли удар по областному гериатрическому центру в Сумах: один человек погиб, 13 получили ранения.

19 октября россияне нанесли комбинированный удар по Шосткинской общине Сумской области. Под атакой оказалось пожарно-спасательное подразделение.