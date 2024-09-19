Россияне ударили по гериатрическому центру в Сумах: есть погибший и раненые – фото

Россияне ударили по гериатрическому центру в Сумах: есть погибший и раненые – фотодополнено
Днем в четверг, 19 сентября, россияне нанесли удар по областному гериатрическому центру в Сумах. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
В результате удара один человек погиб, еще девять человек получили ранения. Глава ОВА добавил, что некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По его словам, в пансионате во время атаки оккупантов находились более 200 пожилых людей, из них 87 – нуждались в посторонней помощи. Артюх отметил, что сейчас идет эвакуация людей в другие учреждения.
На месте развернут штаб для помощи пострадавшим.
ДОПОЛНЕНО В 18:10. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что частично разрушены технический и пятый этажи пансионата. Из здания эвакуировано 147 человек.
Людей под завалами нет. Погиб один человек, еще 12 получили ранения.
- 17 сентября российская армия нанесла авиаудар по гражданской и промышленной инфраструктуре города Глухов. Повреждения получили не менее 20 частных домов, транспорт и зерновой элеватор.
- В тот же день россияне ударили баллистической ракетой по территории одного из предприятий в Сумах.
- Вечером 18 сентября в результате очередного российского удара в Сумах были обесточены все объекты водоканала.
Читайте также: Россия вторую ночь подряд бьет КАБами в 15 км от Запорожья – фото