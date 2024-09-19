Россияне ударили по гериатрическому центру в Сумах: есть погибший и раненые – фото

В пансионате во время атаки оккупантов находились более 200 пожилых людей

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Днем в четверг, 19 сентября, россияне нанесли удар по областному гериатрическому центру в Сумах. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

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В результате удара один человек погиб, еще девять человек получили ранения. Глава ОВА добавил, что некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По его словам, в пансионате во время атаки оккупантов находились более 200 пожилых людей, из них 87 – нуждались в посторонней помощи. Артюх отметил, что сейчас идет эвакуация людей в другие учреждения.

На месте развернут штаб для помощи пострадавшим.

ДОПОЛНЕНО В 18:10. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что частично разрушены технический и пятый этажи пансионата. Из здания эвакуировано 147 человек.

Людей под завалами нет. Погиб один человек, еще 12 получили ранения.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

17 сентября российская армия нанесла авиаудар по гражданской и промышленной инфраструктуре города Глухов. Повреждения получили не менее 20 частных домов, транспорт и зерновой элеватор.

В тот же день россияне ударили баллистической ракетой по территории одного из предприятий в Сумах.

Вечером 18 сентября в результате очередного российского удара в Сумах были обесточены все объекты водоканала.

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