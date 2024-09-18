Россияне в очередной раз ударили по Сумам – обесточены все объекты водоканала

Горводоканал в 22:49 анонсировал, что через несколько часов вода будет подаваться в Сумы с пониженным давлением

Иллюстративное фото: Depositphotos

В результате очередного российского удара в Сумах обесточены все объекты водоканала – идет переход на аварийно-резервное питание. Об этом сообщило коммунальное предприятие "Горводоканал".

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Обесточение произошло в 22:03 – водоканал сообщил о переходе на аварийно-резервное питание (кроме насосов третьего подъема центрального теплового пункта).

В первую очередь предприятие запускает систему водоотвода. В 22:49 анонсировали, что через несколько часов вода будет подаваться в Сумы с пониженным давлением.

Сумская обладминистрация сообщила, что россияне совершили авиаудар по городу – возможны перебои с электричеством, профильные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

В ночь на 18 сентября россияне также атаковали энергетические объекты Сум – били дронами-камикадзе типа Shahed.

В ночь на 17 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину "шахедами", в частности массированный удар был нанесен по Сумам. В областном центре возникли проблемы со светом и водой.

Около 09:50 российская армия нанесла авиаудар по гражданской и промышленной инфраструктуре города Глухов в Сумской области. Повреждения получили не менее 20 частных домов, транспорт и зерновой элеватор.

Около 11:05 россияне ударили, вероятно, баллистической ракетой по территории одного из предприятий в Сумах.

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