Росіяни вчергове вдарили по Сумах – знеструмлено всі об'єкти водоканалу

Міськводоканал о 22:49 анонсував, що за кілька годин вода подаватиметься у Суми з пониженим тиском

Ілюстративне фото: Depositphotos

Унаслідок чергового російського удару у Сумах знеструмлені всі об'єкти водоканалу – йде перехід на аварійно-резервне живлення. Про це повідомило комунальне підприємство "Міськводоканал".

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Знеструмлення сталося о 22:03 – водоканал повідомив про перехід на аварійно-резервне живлення (крім насосів третього підйому центрального теплового пункту).

У першу чергу підприємство запускає систему водовідведення. О 22:49 анонсувалося, що за кілька годин вода подаватиметься у Суми з пониженим тиском.

Сумська обладміністрація повідомила, що росіяни здійснили авіаудар по місту – можливі перебої з електрикою, профільні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

У ніч на 18 вересня росіяни також атакували енергетичні об’єкти Сум – били дронами-камікадзе типу Shahed.

В ніч проти 17 вересня Росія вчергове атакувала Україну "шахедами", зокрема, масованого удару було завдано по Сумах. В обласному центрі виникли проблеми зі світлом і водою.

Близько 09:50 російська армія здійснила авіаудар по цивільній та промисловій інфраструктурі міста Глухів у Сумській області. Пошкодження отримали щонайменше 20 приватних будинків, транспорт та зерновий елеватор.

Близько 11:05 росіяни вдарили, ймовірно, балістичною ракетою по території одного із підприємств у Сумах.

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