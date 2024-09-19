Росіяни вдарили по геріатричному центру в Сумах: є загиблий і поранені – фото

В пансіонаті під час атаки окупантів перебували понад 200 людей похилого віку

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Удень у четвер, 19 вересня, росіяни завдали удару по обласному геріатричному центру в Сумах. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

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Унаслідок удару одна людина загинула, ще дев’ять осіб отримали поранення. Голова ОВА додав, що дехто з постраждалих знаходиться в тяжкому стані.

За його словами, в пансіонаті під час атаки окупантів перебували понад 200 людей похилого віку, з них 87 – потребували сторонньої допомоги. Артюх зазначив, що наразі триває евакуація людей в інші заклади.

На місці розгорнутий штаб для допомоги постраждалим.

ДОПОВНЕНО О 18:10. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що частково зруйновані технічний та п’ятий поверхи пансіонату. З будівлі евакуйовано 147 осіб.

Людей під завалами немає. Загинула одна людина, ще 12 – отримали поранення.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

17 вересня російська армія здійснила авіаудар по цивільній та промисловій інфраструктурі міста Глухів. Пошкодження отримали щонайменше 20 приватних будинків, транспорт та зерновий елеватор.

Того самого дня росіяни вдарили балістичною ракетою по території одного із підприємств у Сумах.

Увечері 18 вересня унаслідок чергового російського удару у Сумах були знеструмлені всі об'єкти водоканалу.

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