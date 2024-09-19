Росіяни вдарили по геріатричному центру в Сумах: є загиблий і поранені – фото

Росіяни вдарили по геріатричному центру в Сумах: є загиблий і поранені – фотодоповнено
Удень у четвер, 19 вересня, росіяни завдали удару по обласному геріатричному центру в Сумах. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
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Унаслідок удару одна людина загинула, ще дев’ять осіб отримали поранення. Голова ОВА додав, що дехто з постраждалих знаходиться в тяжкому стані.
За його словами, в пансіонаті під час атаки окупантів перебували понад 200 людей похилого віку, з них 87 – потребували сторонньої допомоги. Артюх зазначив, що наразі триває евакуація людей в інші заклади.
На місці розгорнутий штаб для допомоги постраждалим.
ДОПОВНЕНО О 18:10. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що частково зруйновані технічний та п’ятий поверхи пансіонату. З будівлі евакуйовано 147 осіб.
Людей під завалами немає. Загинула одна людина, ще 12 – отримали поранення.
- 17 вересня російська армія здійснила авіаудар по цивільній та промисловій інфраструктурі міста Глухів. Пошкодження отримали щонайменше 20 приватних будинків, транспорт та зерновий елеватор.
- Того самого дня росіяни вдарили балістичною ракетою по території одного із підприємств у Сумах.
- Увечері 18 вересня унаслідок чергового російського удару у Сумах були знеструмлені всі об'єкти водоканалу.
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