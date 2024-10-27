В окрестностях Киева сбили до десятка российских дронов
В ночь на 27 октября россияне атаковали Киев ударными беспилотниками, все были обезврежены в окрестностях столицы. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
В КГВА отметили, что практически каждую ночь россияне атакуют столицу ударными беспилотниками. В ночь на 27 октября воздушная тревога в Киеве длилась более трех часов.
Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева около десятка беспилотников оккупантов.
Все дроны были обезврежены в окрестностях города. В результате российской атаки в Киеве пострадавших или разрушений не зафиксировано.
- 25 октября в Соломенском районе столицы российский дрон попал в дом, в результате чего погибла девушка 2009 года рождения.
- В ночь на 26 октября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками, Силы обороны уничтожили до десятка дронов.