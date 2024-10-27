В окрестностях Киева сбили до десятка российских дронов

В столице пострадавших или разрушений не зафиксировано

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 27 октября россияне атаковали Киев ударными беспилотниками, все были обезврежены в окрестностях столицы. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

В КГВА отметили, что практически каждую ночь россияне атакуют столицу ударными беспилотниками. В ночь на 27 октября воздушная тревога в Киеве длилась более трех часов.

Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева около десятка беспилотников оккупантов.

Все дроны были обезврежены в окрестностях города. В результате российской атаки в Киеве пострадавших или разрушений не зафиксировано.