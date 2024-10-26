Над Киевом сбили до десятка российских БпЛА. Это была уже 16-я атака на столицу за октябрь

Общевоздушная тревога в Киеве звучала семь часов, заявили в КМВА

Охота на шахеды (Фото: Владимир Зеленский)

В ночь на 26 октября российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками, Силы обороны уничтожили до десятка вражеских дронов. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что БПЛА заходили на город несколькими волнами, воздушная тревога звучала семь часов. Военные сбили до десятка угрожавших столице беспилотников.

В КМВА напомнили, что вечером 25 октября в Соломенском районе российский дрон попал в дом, в результате чего погибла девушка 2009 года рождения. Там повреждены квартиры с 17-го по 21-й этаж.

На 20-м этаже в одной из квартир возник пожар, и именно там спасатели обнаружили тело погибшей.

Всего из дома эвакуировали более 100 человек, шестеро получили ранения, один человек госпитализирован.

Вечером 25 октября 2024 года оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре Сум и Конотопа.

В результате ударов баллистическими ракетами по Днепру, которые Россия нанесла в тот же вечер, погибли три человека. Десятки, среди которых и дети, получили ранения.