Гутерриш после рукопожатий с Путиным заявил, что призывал на БРИКС к миру в Украине
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш утверждает, что на саммите БРИКС в Казани призвал к "справедливому миру в Украине". Об этом он написал в X после волны критики в его адрес.
"На сессии я призвал к справедливому миру в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи. Я подчеркнул, что мы должны везде поддерживать ценности Устава ООН, верховенство права и принципы суверенитета, политической независимости и территориальной целостности государств", – говорится в сообщении.
Гутерриш подчеркнул, что якобы прямо заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что вторжение в Украину является нарушением международного права, а также "подчеркнул свою решительную поддержку заключения соглашения о безопасном судоходстве в Черном море, что важно для глобальной продовольственной безопасности".
- 24 октября президент Зеленский публично отреагировал на визит Гутерриша в Россию – президент заявил, что генсек ООН "предпочитал искушения в Казани".
- 25 октября стало известно, что Гутерриш встретился с Путиным на полях саммита БРИКС. Они обсудили, в частности, войну в Украине.
- Французское агентство AFP со ссылкой на неназванного собеседника сообщило, что президент Владимир Зеленский отклонил визит Гутерриша в Украину после его поездки на саммит БРИКС. В ООН не подтвердили.