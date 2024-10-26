Гутерриш после рукопожатий с Путиным заявил, что призывал на БРИКС к миру в Украине

Владимир Путин с Антониу Гутерришем (Фото: ЕРА/GRIGORY SYSOEV)

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш утверждает, что на саммите БРИКС в Казани призвал к "справедливому миру в Украине". Об этом он написал в X после волны критики в его адрес.

"На сессии я призвал к справедливому миру в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи. Я подчеркнул, что мы должны везде поддерживать ценности Устава ООН, верховенство права и принципы суверенитета, политической независимости и территориальной целостности государств", – говорится в сообщении.

Гутерриш подчеркнул, что якобы прямо заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что вторжение в Украину является нарушением международного права, а также "подчеркнул свою решительную поддержку заключения соглашения о безопасном судоходстве в Черном море, что важно для глобальной продовольственной безопасности".