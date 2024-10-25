Гутирриш встретился с Путиным на полях саммита БРИКС: поговорили и о войне

Владимир Путин и Антониу Гуттереш (Фото: EPA)

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутирриш на полях саммита БРИКС в Казани осудил войну российского диктатора Владимира Путина против Украины. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Гутерриш встретился с диктатором РФ 24 октября в Казани, он в очередной раз заявил, что полномасштабная война России против Украины нарушает статут ООН и международное право.

Он подчеркнул, что ООН выступает за "справедливый мир за мир в соответствии со статутом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи".

Также генсек ООН отметил, что свободное судоходство в Черном море имеет "первостепенное значение" для Украины, России и продовольственной и энергетической безопасности мира.

Гутерриш и Путин также обсудили конфликт на Ближнем Востоке: необходимость прекращения огня в секторе Газа и Ливане и необходимость избегать дальнейшей эскалации в регионе. Еще одной темой их беседы стали вопросы развития международной финансовой системы.

20 октября стало известно, что президент Бразилии отменил визит на саммит БРИКС в Казань.

23 октября в Россию на саммит БРИКС прибыла турецкая делегация во главе с президентом Эрдоганом.

23 октября МИД отреагировал на итоговую декларацию саммита БРИКС: заявил, что попытки Москвы навязать представление о якобы альтернативной позиции Глобального Юга насчет войны "потерпели очередное фиаско".

24 октября Зеленский отреагировал на визит Гутерриша в Казань. Он заявил, что генсек ООН "предпочел искушения" России.