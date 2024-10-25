Гутерреш зустрівся з Путіним на полях саміту БРІКС: поговорили і про війну

Генсек ООН заявив, що російське вторгнення в Україну порушує статут ООН

Володимир Путін та Антоніу Гуттереш (Фото: EPA)

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш на полях саміту БРІКС у Казані засудив війну російського диктатора Володимира Путіна проти України. Про це повідомляє пресслужба ООН.

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Гутерреш зустрівся з диктатором РФ 24 жовтня у Казані, він вкотре заявив, що повномасштабна війна Росії проти України порушує статут ООН та міжнародне право.

Він наголосив, що ООН виступає за "справедливий мир за мир відповідно до статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї".

Також генсек ООН зазначив, що вільне судноплавство у Чорному морі має "першорядне значення" для України, Росії та продовольчої й енергетичної безпеки світу.

Гутерреш та Путін також обговорили конфлікт на Близькому Сході: необхідність припинення вогню в секторі Гази та Лівані та необхідність уникати подальшої ескалації в регіоні. Ще однією темою їхньої розмови стали питання розвитку міжнародної фінансової системи.

20 жовтня стало відомо, що президент Бразилії скасував візит на саміт БРІКС до Казані.

23 жовтня до Росії на саміт БРІКС прибула турецька делегація на чолі із президентом Ердоганом.

23 жовтня МЗС відреагувало на підсумкову декларацію саміту БРІКС: заявило, що спроби Москви нав'язати уявлення про нібито альтернативну позицію Глобального Півдня щодо війни "зазнали чергового фіаско".

24 жовтня Зеленський відреагував на візит Гутерреша до Казані. Він заявив, що генсек ООН "віддав перевагу спокусам" Росії.