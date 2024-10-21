Президент Бразилії скасував візит в Росію на саміт БРІКС: причина

Лула да Сілва (Фото: Andre Borges/EPA)

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував візит на саміт БРІКС, який відбудеться в російській Казані з 22 до 24 жовтня. Про це повідомив апарат глави держави та канал CNN Brasil.

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Журналісти із посиланням на медичний бюлетень повідомили, що президент Бразилії отримав травму голови унаслідок нещасного випадку, а саме "тупу рану в потиличній області".

Команда, яка лікувала президента, порадила йому уникати далеких авіаперельотів, але відпустила його для виконання інших рутинних справ. Тому Лула да Сілва скасував поїздку в Росію на саміт БРІКС. Однак він візьме участь у нараді в режимі відеоконференції.

Апарат президента Бразилії уточнив, що це буде перший саміт БРІКС за участю п'яти нових членів, які приєдналися до блоку цього року: Єгипту, Ірану, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії та Ефіопії.

До минулого року в організацію входили лише Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка.

16 жовтня речник Токаєва заявив, що Казахстан у найближчому майбутньому не збирається подавати заявку на вступ у БРІКС.

18 жовтня стало відомо, що Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться у листопаді в Бразилії.