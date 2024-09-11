Зеленський про Путіна в Монголії: Це відповідальність всього світу

Також президент заявив: від влади Бразилії чули сигнал, що вона хоче запросити диктатора на G20. Країна теж є підписантом Римського статуту

Володимир Путін (Фото: EPA)

Те, що Монголія не затримала диктатора Володимира Путіна за ордером Гааги, є відповідальністю усього світу, заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи.

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"Повинен працювати Римський статут. Але нещодавно знайшлося виключення в Монголії для Путіна. І це відповідальність не просто чиясь окрема, це відповідальність всього світу. Зупинити деградацію системи права, не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються", – заявив він.

За словами президента, система права має працювати так, щоб Римський статут та ордер МКС щодо Путіна реально обмежували диктатора та забезпечували його ізоляцію – і цим його примушуватимуть закінчувати війну та шукати миру.

Також Зеленський нагадав про майбутній саміт "Великої двадцятки", який має відбутися у Бразилії 18-19 листопада. Бразилія ратифікувала Римський статут і має затримати Путіна.

Водночас, заявив президент, від влади Бразилії чули сигнал, що вона хоче запросити диктатора на G20.

"Але щоб це сталося, їм закон доведеться обходити, право руйнувати та знову ігнорувати Римський статут. Хіба за це не має бути відповідальності?" – підсумував він.

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