Генпрокурор закликав Монголію затримати Путіна та передати його МКС

Поїздка Путіна до Монголії стане першим його візитом до країни, яка ратифікувала Римський статут

Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)

У звʼязку з анонсованим візитом російського диктатора Володимира Путіна до Монголії, генеральний прокурор Андрій Костін звернувся до компетентних органів цієї країни із закликом забезпечити виконання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт підозрюваного у воєнних злочинах. Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Костін нагадав, що ордер на арешт Путіна у справі щодо незаконної депортації та переміщення українських дітей було видано Палатою попереднього провадження МКС у березні 2023 року.

За його словами, Монголія, як країна-підписант Римського статуту, згідно з його статтею 86 має зобовʼязання повною мірою співпрацювати з МКС. Це означає затримати підозрюваного та передати його представникам суду.

Генпрокурор зазначив, що поїздка російського диктатора до Монголії стане першим його візитом до країни, яка ратифікувала Римський статут.

"Сподіваємося на співпрацю з боку представників компетентних органів Монголії та розуміння керівництвом цієї країни важливості неухильного дотримання своїх зобовʼязань за міжнародним правом та недопущення безкарності за міжнародні злочини", – резюмував Костін.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

30 серпня 2024 року Bloomberg писало, що Путін отримав гарантії перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за ордером МКС.

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