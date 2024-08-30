Путін збирається до Монголії. МЗС закликало країну арештувати його і передати Гаазі

МКС видав ордер на його арешт за підозрою у незаконному вивезенні українських дітей до Росії, і Монголія визнає юрисдикцію цього суду

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Міністерство закордонних справ України закликало Монголію – учасницю Римського статуту Міжнародного кримінального суду – передати російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна у Гаагу. Він планує відвідати країну на запрошення її президента Ухнаагійна Хурелсуха.

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Україна сподівається, що уряд Монголії розуміє: Путін є воєнним злочинцем. МКС видав ордер на його арешт за підозрою у незаконному вивезенні українських дітей до Росії, і Монголія визнає юрисдикцію цього суду.

Викрадення українських дітей – лише один із багатьох злочинів, за які кремлівський диктатор та інші російські керівники повинні понести відповідальність, наголосили в МЗС. Вони винні в агресивній війні проти України, жорстокостях проти українців, вбивствах, зґвалтуваннях, мародерстві, обстрілах цивільних об’єктів та геноциді.

"Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі", – підсумували у дипломатичному відомстві.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

5 березня 2024 року суд в Гаазі видав ордери на арешт командувача Дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша та тодішнього командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

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