Зеленський відреагував на ордери на арешт Шойгу й Герасимова – "з нетерпінням" чекає на нові

Рішення МКС є чітким свідченням того, що правосуддя за російські злочини проти українців неминуче, заявив Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо ордерів на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника російського Генерального штабу Валерія Герасимова. Він висловив сподівання, що будуть і інші подібні ордери.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Глава держави зазначив, що обох російських посадовців звинувачують у скоєнні жахливих злочинів проти цивільних осіб в Україні під час безрозсудних бомбардувань РФ української критичної інфраструктури.

"Ці варварські ракетні та дронові удари тривають, вбиваючи людей і завдаючи шкоди по всій Україні. Кожен злочинець, причетний до планування та виконання цих ударів, повинен знати, що правосуддя буде здійснене. І ми сподіваємося побачити їх за ґратами", – наголосив Зеленський.

Він заявив, що рішення МКС є чітким свідченням того, що правосуддя за російські злочини проти українців неминуче, і воно демонструє, що жодне "військове звання чи двері кабінетів не можуть захистити російських злочинців від відповідальності".

"Ми з нетерпінням чекаємо на подальші ордери на арешт, щоб позбавити Росію відчуття безкарності. Відчуття, яке десятиліттями підживлювало російські злочини. Відповідальність – це єдиний спосіб покласти їм край", – резюмував президент.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

5 березня 2024 року суд в Гаазі видав ордери на арешт командувача Дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша та тодішнього командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

Читайте також: Росію звинувачують у навмисній тактиці голодування в Маріуполі – юристи передали звіт у Гаагу