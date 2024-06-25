Зеленский отреагировал на ордера на арест Шойгу и Герасимова – "с нетерпением" ждет новых

Решение МУС является четким свидетельством того, что правосудие за российские преступления против украинцев неизбежно, заявил Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Международного уголовного суда в Гааге по поводу ордеров на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника российского Генерального штаба Валерия Герасимова. Он выразил надежду, что будут и другие подобные ордера.

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Глава государства отметил, что обоих российских чиновников обвиняют в совершении ужасающих преступлений против гражданских лиц в Украине во время безрассудных бомбардировок РФ украинской критической инфраструктуры.

"Эти варварские ракетные и дроновые удары продолжаются, убивая людей и нанося ущерб по всей Украине. Каждый преступник, причастный к планированию и выполнению этих ударов, должен знать, что правосудие будет осуществлено. И мы надеемся увидеть их за решеткой", — подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что решение МУС является четким свидетельством того, что правосудие за российские преступления против украинцев неизбежно, и оно демонстрирует, что ни одно "воинское звание или двери кабинетов не могут оградить российских преступников от ответственности".

"Мы с нетерпением ждем дальнейших ордеров на аресты, чтобы лишить Россию ощущения безнаказанности. Ощущение, которое десятилетиями подпитывало российские преступления. Ответственность – это единственный способ положить им конец", — резюмировал президент.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

5 марта 2024 года суд в Гааге выдал ордера на арест командующего Дальней авиацией России Сергея Кобылаша и тогдашнего командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.

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