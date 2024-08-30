Путин собирается в Монголию. МИД призвал страну арестовать его и передать Гааге

МКС выдал ордер на его арест по подозрению в незаконном вывозе украинских детей в Россию, и Монголия признает юрисдикцию этого суда

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Украинское министерство иностранных дел призвало Монголию – участницу Римского устава Международного уголовного суда – передать российского диктатора и военного преступника Владимира Путина в Гаагу. Он планирует посетить страну по приглашению ее президента Ухнаагийна Хурелсуха.

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Украина надеется, что правительство Монголии понимает: Путин является военным преступником. МУС выдал ордер на его арест по подозрению в незаконном вывозе украинских детей в Россию, и Монголия признает юрисдикцию этого суда.

Похищение украинских детей – только одно из многих преступлений, за которые кремлевский диктатор и другие российские руководители должны понести ответственность, отметили в МИДе. Они виновны в агрессивной войне против Украины, жестокости против украинцев, убийствах, изнасилованиях, мародерстве, обстрелах гражданских объектов и геноциде.

"Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест, и передать Путина в Международный криминальный суд в Гааге", – подытожили в дипломатическом ведомстве.

17 марта 2023 МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

5 марта 2024 года суд в Гааге издал ордера на арест командующего Дальней авиацией России Сергея Кобылаша и тогдашнего командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.

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