Bloomberg: Путін отримав гарантії, що його не арештують у Монголії за ордером МКС

Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)

Російський диктатор Володимир Путін отримав гарантії перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за ордером Міжнародного кримінального суду. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на двох неназваних співрозмовників, ознайомлених з цим питанням.

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Візит російського диктатора до Монголії запланований на 3 вересня, і це буде перша його поїздка до країни-члена МКС з моменту видачі ордера на арешт у березні 2023 року. Монголія, яка підписала Римський статут, зобов’язана виконати ордер і заарештувати Путіна, якщо він з’явиться на її території.

"У нас немає такої проблеми", – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати, чи надала Монголія гарантії того, що Путіна не арештують.

Офіційні представники адміністрації президента, прем'єр-міністра і Міністерства закордонних справ Монголії не відразу відповіли на запити щодо коментаря з приводу візиту російського диктатора.

Але 30 серпня МЗС країни провело зустріч з представниками численних іноземних посольств. На ній вони пояснили, що візит Путіна формально пов'язаний з відзначенням 85-ї річниці битви на Халх-Голі проти японських військ.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

8 серпня 2024 року Україна попросила Мексику заарештувати Путіна, якщо він буде присутній на церемонії складання присяги новообраною президенткою Клаудією Шейнбаум 1 жовтня.

Мексика відхилила прохання України заарештувати російського диктатора під час його можливого візиту до країни.

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