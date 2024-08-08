Мексика запросила Путіна на інавгурацію президентки – Україна просить заарештувати його

Володимир Путін (Фото: EPA)

Україна просить Мексику заарештувати російського диктатора Володимира Путіна у разі його приїзду на інавгурацію президентки Клаудії Шейнбаум, яка відбудеться 1 жовтня. Про це повідомило Посольство України в Мексиці.

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Посольство сподівається, що Мексика знає про те, що Путін – військовий злочинець, якому Міжнародний кримінальний суд видавав ордер на арешт за підозрою у викраденні та примусовому переміщенні українських дітей до Росії.

Водночас Мексика підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. Мексика підписала Римський статут у 2005 році.

"Тим часом ми віримо, що мексиканський уряд у будь-якому випадку виконає міжнародний ордер на арешт, передавши вищезазначене судовому органу ООН у Гаазі", – йдеться у листі.

Напередодні нова президентка Мексики Клаудія Шейнбаум запросила Путіна на свою інавгурацію 1 жовтня, повідомило мексиканське видання El Universal.

Зокрема Шейнбаум повідомила, що Перу та Еквадор не будуть запрошені на її інавгурацію.

Міністерство закордонних справ Мексики пізніше повідомило Reuters, що уряд надіслав запрошення всім країнам, з якими має міжнародні відносини, а також міжнародним організаціям, членом яких є Мексика.

У Мексиці у червні вперше обрали президентом жінку – Клаудію Шейнбаум. Перед нею низка викликів, які перейшли від попередника – лівого популіста Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Серед проблем – хаос на кордоні зі США, проблеми з верховенством права, розгул банд.

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17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

5 березня 2024 року суд у Гаазі видав ордери на арешт командувача Дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша та тодішнього командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

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