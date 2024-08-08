Мексика пригласила Путина на инаугурацию президента – Украина просит арестовать его

Владимир Путин (Фото: EPA)

Украина просит Мексику арестовать российского диктатора Владимира Путина в случае его приезда на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаума, которая состоится 1 октября. Об этом сообщило Посольство Украины в Мексике.

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Посольство надеется, что Мексика знает о том, что Путин – военный преступник, которому Международный уголовный суд выдавал ордер на арест по подозрению в похищении и принудительном перемещении украинских детей в Россию.

В то же время Мексика подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина. Мексика подписала Римский статут в 2005 году.

"Между тем, мы верим, что мексиканское правительство в любом случае выполнит международный ордер на арест, передав вышеупомянутое судебному органу ООН в Гааге", – говорится в письме.

Накануне новый президент Мексики Клаудия Шейнбаум пригласила Путина на свою инаугурацию 1 октября, сообщило мексиканское издание El Universal.

В частности Шейнбаум сообщила, что Перу и Эквадор не будут приглашены на ее инаугурацию.

Министерство иностранных дел Мексики позже сообщило Reuters, что правительство направило приглашение всем странам, с которыми имеет международные отношения, а также международным организациям, членом которых является Мексика.

В Мексике в июне впервые избрали президентом женщину – Клаудию Шейнбаум. Перед ней ряд вызовов, перешедших от предшественника – левого популиста Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Среди проблем – хаос на границе с США, проблемы с верховенством права, разгул банд.

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17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

5 марта 2024 года суд в Гааге выдал ордера на арест командующего Дальней авиацией России Сергея Кобылаша и тогдашнего командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.

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