Президентом Мексики впервые в истории страны может стать женщина
В Мексике 2 июня проходят одновременно выборы президента, мэра Мехико и губернаторов восьми штатов. Как пишет DW со ссылкой на ряд политических обозревателей и рейтинговые опросы, есть высокие шансы, что страну возглавит женщина.
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Согласно опросам, в борьбе за пост президента Мексики лидирует бывшая мерка Мехико Клаудия Шейнбаум, а ее ближайшей соперницей является экссенатор Сочитль Гальвес.
Шейнбаум представляет партию Движение национального возрождения (МОРЕНА) действующего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и нередко подвергается критике в связи с сомнениями в ее самостоятельности, передают журналисты.
Более двух десятков кандидатов убили представители картелей до начала голосования 2 июня, еще сотни выбыли из гонки, из них более 400 обратились в федеральное правительство с просьбой предоставить им гарантии безопасности.
В Иране продолжается предпоследний день представления кандидатуры на пост главы государства после того, как Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая. Впервые в истории страны в президенты баллотируется женщина – Зохре Элахян.
- Еще в 2023 году WP писало, что праймеры из двух ведущих политических партий Мексики выиграли политики. Поэтому очень высока вероятность, что Мексика может впервые избрать женщину на пост президента.
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