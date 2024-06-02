Президенткою Мексики вперше в історії країни може стати жінка

Клаудія Шейнбаум (Фото: ЕРА/RAQUEL CUNHA)

У Мексиці 2 червня відбуваються одночасно вибори президента, мера Мехіко та губернаторів восьми штатів. Як пише DW з посиланням на низку політичних оглядачів та рейтингові опитування, є високі шанси, що країну очолить жінка.

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Згідно з опитуваннями, у боротьбі за посаду президента Мексики лідирує колишня мерка Мехіко Клаудія Шейнбаум, а її найближчою суперницею є екссенаторка Сочітль Гальвес.

Шейнбаум представляє партію Рух національного відродження (МОРЕНА) чинного президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора і нерідко зазнає критики у зв'язку з сумнівами в її самостійності, передають журналісти.

Понад два десятки кандидатів вбили представники картелів до початку голосування 2 червня, ще сотні вибули з перегонів, з них понад 400 звернулися до федерального уряду з проханням надати їм гарантії безпеки.

В Ірані триває передостанній день подання кандидатури на посаду глави держави після того, як Ібрагім Раїсі загинув в авіакатастрофі 19 травня. Вперше в історії країни у президенти балотується жінка - Зохре Елахян.

Ще у 2023 році WP писало, що праймериз двох провідних політичних партій Мексики виграли політикині. Тож дуже висока ймовірність, що Мексика може вперше обрати жінку на пост президента.

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