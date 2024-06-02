На посаду президента Ірану вперше в історії країни претендує жінка

Фото: Al Mayadeen

В Ірані триває передостанній день подання кандидатури на посаду глави держави після того, як Ібрагім Раїсі загинув в авіакатастрофі 19 травня. Вперше в історії країни у президенти балотується жінка - Зохре Елахян, передає Al Mayadeen.

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Елахян подала свою кандидатуру з девізом: "Здоровий уряд, здорова економіка і здорове суспільство". Передвиборча кампанія кандидатів у президенти триватиме до 26 червня, дострокові вибори відбудуться 28-го.

На посаду нового президента Ірану балотуватимуться також голова Центробанку країни Абдул Насер Хемматі, колишній очільник парламенту Алі Ларіджані та екскерівник Вищої ради національної безпеки Ірану Саїд Джалілі. Як стверджує Al Mayadeen, останній має ворожу позицію до США та інших країн Заходу.

Увечері 19 травня 2024 року гелікоптер Bell 212 з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдуллахіаном розбився, коли перетинав гірську місцевість у сильному тумані. "Верховний лідер" Ірану Алі Хаменеї у телеефірі заявив, що "жодного порушення" у державних справах через ситуацію не станеться.

Зранку 20 травня рятувальники виявили уламки гелікоптера у горах неподалік Азербайджану – він вигорів вщент, жоден з членів екіпажу не вижив, серед них і Раїсі.

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