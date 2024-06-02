На пост президента Ирана впервые в истории страны претендует женщина

Фото: Al Mayadeen

В Иране продолжается предпоследний день представления кандидатуры на пост главы государства после того, как Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая. Впервые в истории страны в президенты баллотируется женщина – Зохре Элахян, передает Al Mayadeen.

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Элахян подала свою кандидатуру с девизом: "Здоровое правительство, здоровая экономика и здоровое общество". Предвыборная кампания кандидатов в президенты продлится до 26 июня, досрочные выборы состоятся 28-го.

На должность нового президента Ирана будут баллотироваться также глава Центробанка страны Абдул Насер Хэммати, бывший глава парламента Али Лариджани и экс-руководитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Саид Джалили. Как утверждает Al Mayadeen, последний имеет враждебную позицию к США и другим странам Запада.

Вечером 19 мая 2024 года вертолет Bell 212 с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амиром-Абдуллахианом разбился, когда пересекал горную местность в сильном тумане. "Верховный лидер" Ирана Али Хаменеи в телеэфире заявил, что "никакого нарушения" в государственных делах из-за ситуации не произойдет.

Утром 20 мая спасатели обнаружили обломки вертолета в горах неподалеку от Азербайджана – он выгорел дотла, ни один из членов экипажа не выжил, среди них и Раиси.

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