"Жодних слідів від куль чи чогось подібного". Генштаб Ірану про падіння гелікоптера Раїсі
Генеральний штаб Збройних сил Ірану опублікував попередній звіт щодо причин аварії гелікоптера, на борту якого 19 травня загинув президент країни Ібрагім Раїсі, – нічого підозрілого не було виявлено. Про це повідомляє національне інформаційне агентство IRNA.
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У звіті Генштабу зазначається, що гелікоптер загорівся після падіння з висоти, слідів від куль або інших факторів зовнішнього впливу не було помічено.
Було встановлено, що за півтори хвилини до аварії пілот вертольота спілкувався з тими, хто летів у двох інших гелікоптерах групи. Наголошується, що під час розслідування не виявили підозрілих моментів у розмовах диспетчерів з екіпажем гелікоптера.
Попри те, що для попереднього звіту зібрали та вивчили значну частину доказів, пов'язаних з аварією, деякі з них потребують більше часу для вивчення, кажуть у Генштабі.
- Увечері 19 травня 2024 року гелікоптер Bell 212 з президентом Ірану та міністром закордонних справ держави розбився, коли перетинав гірську місцевість у сильному тумані.
- Зранку 20 травня рятувальники виявили уламки гелікоптера у горах неподалік Азербайджану – він вигорів вщент, жоден з членів екіпажу не вижив.
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