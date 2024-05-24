"Жодних слідів від куль чи чогось подібного". Генштаб Ірану про падіння гелікоптера Раїсі

Ібрагім Раїсі та його гелікоптер (Фото: IRNA)

Генеральний штаб Збройних сил Ірану опублікував попередній звіт щодо причин аварії гелікоптера, на борту якого 19 травня загинув президент країни Ібрагім Раїсі, – нічого підозрілого не було виявлено. Про це повідомляє національне інформаційне агентство IRNA.

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У звіті Генштабу зазначається, що гелікоптер загорівся після падіння з висоти, слідів від куль або інших факторів зовнішнього впливу не було помічено.

Було встановлено, що за півтори хвилини до аварії пілот вертольота спілкувався з тими, хто летів у двох інших гелікоптерах групи. Наголошується, що під час розслідування не виявили підозрілих моментів у розмовах диспетчерів з екіпажем гелікоптера.

Попри те, що для попереднього звіту зібрали та вивчили значну частину доказів, пов'язаних з аварією, деякі з них потребують більше часу для вивчення, кажуть у Генштабі.

Увечері 19 травня 2024 року гелікоптер Bell 212 з президентом Ірану та міністром закордонних справ держави розбився, коли перетинав гірську місцевість у сильному тумані.

Зранку 20 травня рятувальники виявили уламки гелікоптера у горах неподалік Азербайджану – він вигорів вщент, жоден з членів екіпажу не вижив.

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