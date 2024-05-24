"Никаких следов от пуль или чего-то подобного". Генштаб Ирана о падении вертолета Раиси

Окончательный отчет будет опубликован после изучения всех обстоятельств авиакатастрофы

Ибрагим Раиси и его вертолет (Фото: IRNA)

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опубликовал предварительный отчет о причинах аварии вертолета, на борту которого 19 мая погиб президент страны Ибрагим Раиси, – ничего подозрительного не было обнаружено. Об этом сообщает национальное информационное агентство IRNA.

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В отчете Генштаба отмечается, что вертолет загорелся после падения с высоты, следов от пуль или других факторов внешнего воздействия не было замечено.

Было установлено, что за полторы минуты до аварии пилот вертолета общался с теми, кто летел в двух других вертолетах группы. Отмечается, что в ходе расследования не выявили подозрительных моментов в разговорах диспетчеров с экипажем вертолета.

Несмотря на то, что для предварительного отчета собрали и изучили значительную часть доказательств, связанных с аварией, некоторые из них требуют больше времени для изучения, говорят в Генштабе.

Вечером 19 мая 2024 года вертолет Bell 212 с президентом Ирана и министром иностранных дел государства разбился, когда пересекал горную местность в сильном тумане.

Утром 20 мая спасатели обнаружили обломки вертолета в горах неподалеку от Азербайджана – он выгорел дотла, ни один из членов экипажа не выжил.

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