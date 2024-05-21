Іран просив допомоги США після падіння гелікоптера – Вашингтон не надав через технічні причини

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Вашингтон "не мав жодної ролі в авіакатастрофі" під Азербайджаном

Іран після авіакатастрофи (Фото: EPA)

Влада Ірану просила допомоги у Сполучених Штатів після аварії з гелікоптером, у якій загинув президент країни Ібрагім Раїсі. Однак Вашингтон не зміг відповісти на запит іранської сторони через технічні причини. Про це під час брифінгу повідомив речник американського Державного департаменту Метью Міллер.

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"Уряд Ірану попросив нас про допомогу. Ми чітко дали їм зрозуміти, що запропонуємо допомогу, як і зробили б у відповідь на будь-який запит іноземного уряду в такій ситуації", – сказав Міллер.

Водночас він зауважив, що США не змогли надати необхідну допомогу Ірану через матеріально-технічні причини. Однак іншими конкретними подробицями у відповідь на запитання журналістів речник Держдепу США не поділився.

Натомість у США лише висловили співчуття.

Також, як зазначили в британському інформагентстві Reuters, коментуючи можливість звинувачення Вашингтона Тегераном у падінні гелікоптера, міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що його країна "не мала жодної ролі в цій катастрофі".

"Я не можу припускати, що могло бути причиною [авіакатастрофи]", – додав він.

Увечері 19 травня гелікоптер Bell 212 з президентом Ірану та міністром закордонних справ держави розбився, коли перетинав гірську місцевість у сильному тумані.

Зранку 20 травня рятувальники виявили уламки гелікоптера у горах неподалік Азербайджану – він вигорів вщент, жоден з членів екіпажу не вижив.

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