The Washington Post: Члени картелів вбили понад 20 кандидатів на посаду президента Мексики

Фото: ЕРА/Sashenka Gutierrez

Понад два десятки кандидатів на посаду президента Мексики були вбиті членами картелів до початку голосування, яке має відбутися 2 червня. Про це йдеться у репортажі The Washingtop Post.

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Як зазначають журналісти, організовані злочинні угруповання перетворюють вибори у Мексиці на "поле бою", що робить цьогорічну кампанію однією з найсмертоносніших в новітній історії країни.

Понад два десятки кандидатів було вбито до початку голосування 2 червня, ще сотні вибули з перегонів, з них понад 400 звернулися до федерального уряду з проханням надати їм гарантії безпеки.

Метою озброєних груп є встановлення "своїх людей" у місцевих органах влади, щоб ті могли краще експлуатувати мексиканські громади, пише WP.

Сьогодні картелі займаються не тільки нелегальним перевезенням наркотиків до США, але й контрабандою мігрантів, вимаганням грошей у бізнесу та укладанням контрактів для підконтрольних їм фірм. У деяких регіонах картелі володіють такою владою, що можуть вирішувати, хто може в'їжджати в місто – або навіть що люди можуть говорити вголос, передає журналіст. Тому, наголошує WP, боротьба за мерії є такою важливою.

Банди націлилися на кандидатів від усіх основних партій Мексики. У Мараватіо, муніципалітеті, в якому проживає 80 000 людей, у центральному штаті Мічоакан, було вбито трьох кандидатів на посаду мера – двох від Морени, партії президента Лопеса Обрадора, і одного від опозиційної Партії національної дії, або PAN.

Ще майже 20 кандидатів у мери від партії вибули з перегонів. За словами Карлоса Паломеке, голови PAN в Чьяпасі, раніше картелі підкуповували виборців. Тепер "вони змушують кандидатів зніматися з перегонів, оскільки це дешевше".

У 2023 році WP писало, що праймериз двох провідних політичних партій Мексики виграли політикині. Тож дуже висока ймовірність, що Мексика може вперше обрати жінку на пост президента.

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