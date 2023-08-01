У Мадриді заарештували одного з лідерів мексиканського Z-наркокартелю

31 липня в Іспанії заарештували голову європейського відгалуження мексиканського наркокартелю Los Zetas. Про це повідомляє Politico.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За даними іспанської поліції, затриманий відомий на прізвисько "Саїд", за походженням він марокканець. Затримано також ще чотирьох його спільників, а також вилучено 400 кг наркотичних речовин і 220 000 євро готівкою.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що картель намагався створити базу в Іспанії та поширити свої постачання по всій Європі, особливо до Нідерландів.

Операцію було здійснено у співпраці з американською спецслужбою Homeland Security Investigations та Національною поліцією Колумбії.

Наркокартель Los Zetas ("Зети") був заснований колишніми співробітниками мексиканського спецназу і відомий як одна з найжорстокіших злочинних організацій у Мексиці.

Арешт у Мадриді – вже другий удар по Los Zetas в Іспанії, у 2016 році іспанська поліція заарештувала європейського емісара цього картелю Хуана Мануеля Муньоса Луевано за відмивання грошей та незаконний обіг наркотиків.

19 червня СБУ та Держбюро розслідувань заявили, що ліквідували наркоугруповання, яке організував голова сектору Дніпровського управління поліції області.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.