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У Мадриді заарештували одного з лідерів мексиканського Z-наркокартелю

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 09:41
У Мадриді заарештували одного з лідерів мексиканського Z-наркокартелю - Фото
Акція пам'яті 72 жертв різанини, яку наркокартель Los Zetas влаштував у 2011 році у Мексиці (Фото - EPA)

31 липня в Іспанії заарештували голову європейського відгалуження мексиканського наркокартелю Los Zetas. Про це повідомляє Politico.

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За даними іспанської поліції, затриманий відомий на прізвисько "Саїд", за походженням він марокканець. Затримано також ще чотирьох його спільників, а також вилучено 400 кг наркотичних речовин і 220 000 євро готівкою.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що картель намагався створити базу в Іспанії та поширити свої постачання по всій Європі, особливо до Нідерландів.

Операцію було здійснено у співпраці з американською спецслужбою Homeland Security Investigations та Національною поліцією Колумбії.

Наркокартель Los Zetas ("Зети") був заснований колишніми співробітниками мексиканського спецназу і відомий як одна з найжорстокіших злочинних організацій у Мексиці.

Арешт у Мадриді – вже другий удар по Los Zetas в Іспанії, у 2016 році іспанська поліція заарештувала європейського емісара цього картелю Хуана Мануеля Муньоса Луевано за відмивання грошей та незаконний обіг наркотиків.

  • 19 червня СБУ та Держбюро розслідувань заявили, що ліквідували наркоугруповання, яке організував голова сектору Дніпровського управління поліції області.

Сергій Бережний
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