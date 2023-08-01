В Мадриде арестовали одного из лидеров мексиканского Z-наркокартеля

31 июля в Испании арестовали главу европейского ответвления мексиканского наркокартеля Los Zetas. Об этом сообщает Politico.

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По данным испанской полиции, задержанный известен под кличкой "Саид", по происхождению он марокканец. Задержаны также еще четыре его сообщника, кроме того, изъяты 400 кг наркотических веществ и 220 000 евро наличными.

Местные СМИ сообщают, что картель пытался создать базу в Испании и распространить свои поставки по всей Европе, особенно в Нидерланды.

Операция была осуществлена в сотрудничестве с американской спецслужбой Homeland Security Investigations и Национальной полицией Колумбии.

Наркокартель Los Zetas ("Зеты") был основан бывшими сотрудниками мексиканского спецназа и известен как одна из самых жестоких преступных организаций в Мексике.

Арест в Мадриде – уже второй удар по Los Zetas в Испании, в 2016 году испанская полиция арестовала европейского эмиссара этого картеля Хуана Мануэля Муньоса Луевано за отмывание денег и незаконный оборот наркотиков.

19 июня СБУ и Госбюро расследований заявили, что ликвидировали наркогруппировку, которую организовал глава сектора Днепровского управления полиции области.

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