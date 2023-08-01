В Мадриде арестовали одного из лидеров мексиканского Z-наркокартеля
31 июля в Испании арестовали главу европейского ответвления мексиканского наркокартеля Los Zetas. Об этом сообщает Politico.
По данным испанской полиции, задержанный известен под кличкой "Саид", по происхождению он марокканец. Задержаны также еще четыре его сообщника, кроме того, изъяты 400 кг наркотических веществ и 220 000 евро наличными.
Местные СМИ сообщают, что картель пытался создать базу в Испании и распространить свои поставки по всей Европе, особенно в Нидерланды.
Операция была осуществлена в сотрудничестве с американской спецслужбой Homeland Security Investigations и Национальной полицией Колумбии.
Наркокартель Los Zetas ("Зеты") был основан бывшими сотрудниками мексиканского спецназа и известен как одна из самых жестоких преступных организаций в Мексике.
Арест в Мадриде – уже второй удар по Los Zetas в Испании, в 2016 году испанская полиция арестовала европейского эмиссара этого картеля Хуана Мануэля Муньоса Луевано за отмывание денег и незаконный оборот наркотиков.
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