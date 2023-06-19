Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований утверждают, что разоблачили и ликвидировали наркогруппировку, действовавшую якобы "под крышей" местных правоохранителей.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным следствия, организовал преступную группировку начальник сектора Днепровского управления полиции области. Он якобы привлек к "бизнесу" еще девять человек.

В Офисе генпрокурора утверждают, что четверо правоохранителей "крышевали" деятельность, другие участники "наркосиндиката" отвечали за реализацию и закупку психотропов.

Подозреваемые торговали метамфетамином, пишут ГБР и СБУ. Также на территории одной из СТО, где была обустроена специальная комната, людям предлагали "попробовать товар" за 750 гривень за дозу.

В месяц организаторы "бизнеса" получали более 1,5 млн грн прибыли, говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители провели более 30 обысков у возможных членов группировки, изъяли вещества, деньги и другие доказательства.

Задержанным сообщили о подозрении в участии в преступной организации, незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта психотропных веществ и организации, содержании мест для незаконного употребления метамфетамина.

7 октября 2022 года СБУ заявила о нейтрализации криминальной группировки, действовавшей под руководством народного депутата Ильи Кивы.

29 марта 2023 года пограничники задержали мужчину, который пытался ввезти в Украину наркотики на сумму более $150 000 в месте, где должна быть подушка безопасности в авто.

Смотрите также: У побережья Италии обнаружили две тонны кокаина на $440 млн – фото, видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.