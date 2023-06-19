Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований утверждают, что разоблачили и ликвидировали наркогруппировку, действовавшую якобы "под крышей" местных правоохранителей.
По данным следствия, организовал преступную группировку начальник сектора Днепровского управления полиции области. Он якобы привлек к "бизнесу" еще девять человек.
В Офисе генпрокурора утверждают, что четверо правоохранителей "крышевали" деятельность, другие участники "наркосиндиката" отвечали за реализацию и закупку психотропов.
Подозреваемые торговали метамфетамином, пишут ГБР и СБУ. Также на территории одной из СТО, где была обустроена специальная комната, людям предлагали "попробовать товар" за 750 гривень за дозу.
В месяц организаторы "бизнеса" получали более 1,5 млн грн прибыли, говорится в сообщении СБУ.
Правоохранители провели более 30 обысков у возможных членов группировки, изъяли вещества, деньги и другие доказательства.
Задержанным сообщили о подозрении в участии в преступной организации, незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта психотропных веществ и организации, содержании мест для незаконного употребления метамфетамина.
- 7 октября 2022 года СБУ заявила о нейтрализации криминальной группировки, действовавшей под руководством народного депутата Ильи Кивы.
- 29 марта 2023 года пограничники задержали мужчину, который пытался ввезти в Украину наркотики на сумму более $150 000 в месте, где должна быть подушка безопасности в авто.
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