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СБУ: В Днепре разоблачили наркосиндикат, который "крышевали" местные полицейские – фото видео

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 15:12
Видео: ГБР
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Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований утверждают, что разоблачили и ликвидировали наркогруппировку, действовавшую якобы "под крышей" местных правоохранителей.

По данным следствия, организовал преступную группировку начальник сектора Днепровского управления полиции области. Он якобы привлек к "бизнесу" еще девять человек.

Фото: Офіс генпрокурора

В Офисе генпрокурора утверждают, что четверо правоохранителей "крышевали" деятельность, другие участники "наркосиндиката" отвечали за реализацию и закупку психотропов.

Фото: Офіс генпрокурора

Подозреваемые торговали метамфетамином, пишут ГБР и СБУ. Также на территории одной из СТО, где была обустроена специальная комната, людям предлагали "попробовать товар" за 750 гривень за дозу.

Фото: Офіс генпрокурора

В месяц организаторы "бизнеса" получали более 1,5 млн грн прибыли, говорится в сообщении СБУ.

Фото: Офіс генпрокурора

Правоохранители провели более 30 обысков у возможных членов группировки, изъяли вещества, деньги и другие доказательства.

Фото: Офіс генпрокурора

Задержанным сообщили о подозрении в участии в преступной организации, незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта психотропных веществ и организации, содержании мест для незаконного употребления метамфетамина.

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Милана Головань
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