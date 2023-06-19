Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань стверджують, що викрили та ліквідували наркоугруповання, яке діяло нібито "під дахом" місцевих правоохоронців.

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За даними слідства, організував злочинне угруповання начальник сектора Дніпровського управління поліції області. Він нібито залучив до "бізнесу" ще дев’ятьох людей.

В Офісі генпрокурора стверджують, що четверо правоохоронців "кришували" діяльність, інші учасники "наркосиндикату" відповідали за реалізацію та закупівлю психотропів.

Підозрювані торгували метамфетаміном, пишуть ДБР та СБУ. Також на території однієї з СТО, де було облаштовано спеціальну кімнату, людям пропонували "спробувати товар" за 750 гривень за дозу.

За місяць організатори "бізнесу" отримували понад 1,5 млн грн прибутку, йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків у ймовірних членів угруповання, вилучили речовини, гроші та інші докази.

Затриманим повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин та організації, утриманні місць для незаконного вживання метамфетаміну.

7 жовтня 2022 року СБУ заявила про нейтралізацію кримінального угруповання, яке діяло під керівництвом народного депутата Іллі Ківи.

29 березня 2023 року прикордонники затримали чоловіка, який намагався ввезти в Україну наркотиків на суму понад $150 000 у місці, де має бути подушка безпеки в авто.

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