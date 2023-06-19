Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань стверджують, що викрили та ліквідували наркоугруповання, яке діяло нібито "під дахом" місцевих правоохоронців.
За даними слідства, організував злочинне угруповання начальник сектора Дніпровського управління поліції області. Він нібито залучив до "бізнесу" ще дев’ятьох людей.
В Офісі генпрокурора стверджують, що четверо правоохоронців "кришували" діяльність, інші учасники "наркосиндикату" відповідали за реалізацію та закупівлю психотропів.
Підозрювані торгували метамфетаміном, пишуть ДБР та СБУ. Також на території однієї з СТО, де було облаштовано спеціальну кімнату, людям пропонували "спробувати товар" за 750 гривень за дозу.
За місяць організатори "бізнесу" отримували понад 1,5 млн грн прибутку, йдеться у повідомленні СБУ.
Правоохоронці провели понад 30 обшуків у ймовірних членів угруповання, вилучили речовини, гроші та інші докази.
Затриманим повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин та організації, утриманні місць для незаконного вживання метамфетаміну.
- 7 жовтня 2022 року СБУ заявила про нейтралізацію кримінального угруповання, яке діяло під керівництвом народного депутата Іллі Ківи.
- 29 березня 2023 року прикордонники затримали чоловіка, який намагався ввезти в Україну наркотиків на суму понад $150 000 у місці, де має бути подушка безпеки в авто.
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