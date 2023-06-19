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СБУ: У Дніпрі викрили наркосиндикат, який "кришували" місцеві поліціянти – фото видео

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 15:12
Відео: ДБР
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Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань стверджують, що викрили та ліквідували наркоугруповання, яке діяло нібито "під дахом" місцевих правоохоронців. 

За даними слідства, організував злочинне угруповання начальник сектора Дніпровського управління поліції області. Він нібито залучив до "бізнесу" ще дев’ятьох людей.

Фото: Офіс генпрокурора

В Офісі генпрокурора стверджують, що четверо правоохоронців "кришували" діяльність, інші учасники "наркосиндикату" відповідали за реалізацію та закупівлю психотропів.

Фото: Офіс генпрокурора

Підозрювані торгували метамфетаміном, пишуть ДБР та СБУ. Також на території однієї з СТО, де було облаштовано спеціальну кімнату, людям пропонували "спробувати товар" за 750 гривень за дозу.

Фото: Офіс генпрокурора

За місяць організатори "бізнесу" отримували понад 1,5 млн грн прибутку, йдеться у повідомленні СБУ.

Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці провели понад 30 обшуків у ймовірних членів угруповання, вилучили речовини, гроші та інші докази.

Фото: Офіс генпрокурора

Затриманим повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин та організації, утриманні місць для незаконного вживання метамфетаміну.

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Мілана Головань
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