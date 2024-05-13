The Washington Post: Члены картелей убили более 20 кандидатов на пост президента Мексики

Фото: ЕРА/Sashenka Gutierrez

Более двух десятков кандидатов на пост президента Мексики были убиты членами картелей накануне голосования, которое должно состояться 2 июня. Об этом говорится в репортаже The Washingtop Post.

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Как отмечают журналисты, организованные преступные группировки превращают выборы в Мексике в "поле боя", что делает кампанию этого года одной из самых смертоносных в новейшей истории страны.

Более двух десятков кандидатов были убиты накануне голосования 2 июня, еще сотни выбыли из гонки, из них более 400 обратились в федеральное правительство с просьбой предоставить им гарантии безопасности.

Целью вооруженных групп является установление "своих людей" в местных органах власти, чтобы те могли лучше эксплуатировать мексиканские общины, пишет WP.

Сегодня картели занимаются не только нелегальной перевозкой наркотиков в США, но и контрабандой мигрантов, вымоганием денег у бизнеса и заключением контрактов для подконтрольных им фирм. В некоторых регионах картели обладают такой властью, что могут решать, кто может въезжать в город – или даже что люди могут говорить вслух, передает журналист. Поэтому, отмечает WP, борьба за мэрии так важна.

Банды нацелились на кандидатов от всех основных партий Мексики. В Мараватио, муниципалитете, в котором проживает 80 000 человек, в центральном штате Мичоакан, были убиты три кандидата на должность мэра – двое от Морены, партии президента Лопеса Обрадора, и один от оппозиционной Партии национального действия, или PAN.

Еще почти 20 кандидатов в мэры от партии выбыли из гонки. По словам Карлоса Паломеке, главы PAN в Чьяпасе, раньше картели подкупали избирателей. Теперь "они заставляют кандидатов сниматься с гонки, поскольку это дешевле".

В 2023 году WP писало, что праймериз двух ведущих политических партий Мексики выиграли женщины-политики. Поэтому очень высока вероятность, что Мексика может впервые избрать женщину на пост президента.

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