Впервые на выборах президента в Мексике побеждает женщина – Клаудия Шейнбаум

Клаудия Шейнбаум (Фото: ЕРА/ISAAC ESQUIVEL)

Согласно результатам экзит-поллов, на состоявшихся 2 июня выборах президента Мексики уверенно побеждает бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум. Таким образом, впервые в истории страны президентом станет женщина, передают Reuters и DW.

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Экзит-полл, проведенный компанией Parametria, показал, что за 61-летнюю Шейнбаум проголосовали 56% избирателей, а за ее главную соперницу, сенатора Ксочитль Гальвес – 30%.

Шейнбаум была выдвинута в президенты коалицией Sigamos Haciendo Historia (Продолжим творить историю), в которую вошли три левые партии, в том числе руководящая партия Moreno действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Сам он по конституции не может баллотироваться на второй срок и потому поддержал Шейнбаум.

СПРАВКА Шейнбаум выросла в Мехико в еврейской семье и сначала обрела популярность как физик, а в 2007 году получила коллективную Нобелевскую премию мира как члена Межправительственной группы экспертов по изменению климата. В 2000 году Лопес Обрадор, бывший тогда мэром Мехико, назначил Шейнбаум секретарем по окружающей среде столицы, а в 2018 году она сменила в должности Обрадора, победившего на президентских выборах. Шейнбаум выросла в Мехико в еврейской семье и сначала обрела популярность как физик, а в 2007 году получила коллективную Нобелевскую премию мира как члена Межправительственной группы экспертов по изменению климата. В 2000 году Лопес Обрадор, бывший тогда мэром Мехико, назначил Шейнбаум секретарем по окружающей среде столицы, а в 2018 году она сменила в должности Обрадора, победившего на президентских выборах.

В то же время в Иране продолжается предпоследний день подачи кандидатуры на пост главы государства после того, как Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая. Впервые в истории страны в президенты баллотируется женщина – Зохре Элахян.

Еще в 2023 году WP писало, что праймериз из двух ведущих политических партий Мексики выиграли политики. Поэтому очень высока вероятность, что Мексика может впервые избрать женщину на пост президента.

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