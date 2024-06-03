Впервые на выборах президента в Мексике побеждает женщина – Клаудия Шейнбаум
Согласно результатам экзит-поллов, на состоявшихся 2 июня выборах президента Мексики уверенно побеждает бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум. Таким образом, впервые в истории страны президентом станет женщина, передают Reuters и DW.
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Экзит-полл, проведенный компанией Parametria, показал, что за 61-летнюю Шейнбаум проголосовали 56% избирателей, а за ее главную соперницу, сенатора Ксочитль Гальвес – 30%.
Шейнбаум была выдвинута в президенты коалицией Sigamos Haciendo Historia (Продолжим творить историю), в которую вошли три левые партии, в том числе руководящая партия Moreno действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Сам он по конституции не может баллотироваться на второй срок и потому поддержал Шейнбаум.
В то же время в Иране продолжается предпоследний день подачи кандидатуры на пост главы государства после того, как Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая. Впервые в истории страны в президенты баллотируется женщина – Зохре Элахян.
- Еще в 2023 году WP писало, что праймериз из двух ведущих политических партий Мексики выиграли политики. Поэтому очень высока вероятность, что Мексика может впервые избрать женщину на пост президента.
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