Уперше на виборах президента у Мексиці перемагає жінка — Клаудія Шейнбаум

Клаудія Шейнбаум (Фото: ЕРА/ISAAC ESQUIVEL)

Згідно з результатами екзит-полів, на виборах президента Мексики, які відбулися 2 червня, впевнено перемагає колишня мерка Мехіко Клаудія Шейнбаум. Таким чином вперше в історії країни президентом стане жінка, передають Reuters та DW.

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Екзит-пол, проведений компанією Parametria, засвідчив, що за 61-річну Шейнбаум проголосували 56% виборців, а за її головну суперницю, сенаторку Ксочітль Гальвес – 30%.

Шейнбаум була висунута в президенти коаліцією Sigamos Haciendo Historia (Продовжимо творити історію), до якої увійшли три ліві партії, зокрема керівна партія Moreno чинного президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Сам він за конституцією не може балотуватися на другий термін і тому підтримав Шейнбаум.

ДОВІДКА Шейнбаум виросла в Мехіко в єврейській сім'ї і спочатку здобула популярність як фізик, а 2007 року отримала колективну Нобелівську премію миру як членкиня Міжурядової групи експертів зі зміни клімату. У 2000 році Лопес Обрадор, який був тоді мером Мехіко, призначив Шейнбаум секретарем з питань довкілля столиці, а 2018 року вона змінила на посаді Обрадора, який переміг на президентських виборах. Шейнбаум виросла в Мехіко в єврейській сім'ї і спочатку здобула популярність як фізик, а 2007 року отримала колективну Нобелівську премію миру як членкиня Міжурядової групи експертів зі зміни клімату. У 2000 році Лопес Обрадор, який був тоді мером Мехіко, призначив Шейнбаум секретарем з питань довкілля столиці, а 2018 року вона змінила на посаді Обрадора, який переміг на президентських виборах.

В той самий час в Ірані триває передостанній день подання кандидатури на посаду глави держави після того, як Ібрагім Раїсі загинув в авіакатастрофі 19 травня. Вперше в історії країни у президенти балотується жінка - Зохре Елахян.

Ще у 2023 році WP писало, що праймериз двох провідних політичних партій Мексики виграли політикині. Тож дуже висока ймовірність, що Мексика може вперше обрати жінку на пост президента.

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