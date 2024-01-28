У США близькі до компромісу з охорони кордону з Мексикою, це відкриє допомогу Україні – CBS News

За даними видання, після тижнів переговорів за зачиненими дверима Білий дім і трійка сенаторів можуть оприлюднити угоду вже цього тижня

Американський Сенат. Ілюстративне зображення (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Двопартійна група законодавців у Конгресі близька до укладення угоди з адміністрацією американського президента Джо Байдена, яка запровадить нові масштабні заходи прикордонного контролю, а також допоможе пізніше ухвалити виділення допомоги для України. Про це повідомило видання CBS News із посиланням на трьох співрозмовників, які знайомі з перебігом переговорів.

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Співрозмовники видання зазначили, що після тижнів переговорів за зачиненими дверима Білий дім і трійка сенаторів можуть оприлюднити угоду вже цього тижня. Законопроєкт покликаний знизити безпрецедентний рівень нелегальних перетинів кордону, зафіксований уздовж південного кордону за останні три роки.

Видання зазначило, що поки сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, сенатор-демократ Кріс Мерфі та незалежна сенаторка Кірстен Сінема близькі до остаточного узгодження компромісу з Білим домом – будь-яка двопартійна імміграційна пропозиція зіштовхнеться з нелегкою боротьбою в Палаті представників США, де спікер Майк Джонсон та інші консервативні законодавці наполягають на ще суворіших змінах у системі надання притулку.

Розбіжності серед законодавців-республіканців щодо того, чи варто підтримувати угоду з Байденом про кордон, також посилилися після того, як 45-й президент США Дональд Трамп виступив проти неї.

18 січня президент США погодився на посилення імміграційної політики, як вимагали республіканці, щоб уникнути критики та для забезпечення допомоги Україні.

Тим часом у Техасі почали встановлювати огорожу на кордоні з Мексикою. Губернатор штату Техас Грег Ебботт заявив, що готовий піти проти федеральної влади щодо захисту південного кордону США від напливу мігрантів.

Американо-мексиканський кордон (Фото: EPA / Luis Torres)

27 січня спікер Палати представників США Джонсон заявив: якщо умови нового законопроєкту, який готує Сенат, про запровадження прикордонної реформи та виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню відповідають дійсності – він буде непрохідним та "мертвим" для нижньої палати.

Сьогодні спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що республіканці в Палаті представників стоять перед вибором: чи хочуть вони розв'язати проблему з кордоном та допомогою Україні, чи набрати політичні бали.

Джонсон раніше заявляв, що часто обговорює питання посилення кордонів із 45-м президентом США Трампом, який відомий своїми застереженнями республіканців від укладання угоди про прикордонну політику та допомогу Україні до того, як вони "отримають усе необхідне", щоб перекрити потік мігрантів у США.

19 січня Трамп виступив проти компромісів із Демократичною партією та Білим домом щодо безпеки кордону з Мексикою — розв'язання цього питання забезпечить продовження допомоги Україні. За його словами, лише спікер Палати представників Джонсон укладе "ідеальну" угоду про кордон.

Байден говорив, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

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