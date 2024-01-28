У США близькі до компромісу з охорони кордону з Мексикою, це відкриє допомогу Україні – CBS News
Двопартійна група законодавців у Конгресі близька до укладення угоди з адміністрацією американського президента Джо Байдена, яка запровадить нові масштабні заходи прикордонного контролю, а також допоможе пізніше ухвалити виділення допомоги для України. Про це повідомило видання CBS News із посиланням на трьох співрозмовників, які знайомі з перебігом переговорів.
Співрозмовники видання зазначили, що після тижнів переговорів за зачиненими дверима Білий дім і трійка сенаторів можуть оприлюднити угоду вже цього тижня. Законопроєкт покликаний знизити безпрецедентний рівень нелегальних перетинів кордону, зафіксований уздовж південного кордону за останні три роки.
Видання зазначило, що поки сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, сенатор-демократ Кріс Мерфі та незалежна сенаторка Кірстен Сінема близькі до остаточного узгодження компромісу з Білим домом – будь-яка двопартійна імміграційна пропозиція зіштовхнеться з нелегкою боротьбою в Палаті представників США, де спікер Майк Джонсон та інші консервативні законодавці наполягають на ще суворіших змінах у системі надання притулку.
Розбіжності серед законодавців-республіканців щодо того, чи варто підтримувати угоду з Байденом про кордон, також посилилися після того, як 45-й президент США Дональд Трамп виступив проти неї.
18 січня президент США погодився на посилення імміграційної політики, як вимагали республіканці, щоб уникнути критики та для забезпечення допомоги Україні.
Тим часом у Техасі почали встановлювати огорожу на кордоні з Мексикою. Губернатор штату Техас Грег Ебботт заявив, що готовий піти проти федеральної влади щодо захисту південного кордону США від напливу мігрантів.
27 січня спікер Палати представників США Джонсон заявив: якщо умови нового законопроєкту, який готує Сенат, про запровадження прикордонної реформи та виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню відповідають дійсності – він буде непрохідним та "мертвим" для нижньої палати.
Сьогодні спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що республіканці в Палаті представників стоять перед вибором: чи хочуть вони розв'язати проблему з кордоном та допомогою Україні, чи набрати політичні бали.
- Джонсон раніше заявляв, що часто обговорює питання посилення кордонів із 45-м президентом США Трампом, який відомий своїми застереженнями республіканців від укладання угоди про прикордонну політику та допомогу Україні до того, як вони "отримають усе необхідне", щоб перекрити потік мігрантів у США.
- 19 січня Трамп виступив проти компромісів із Демократичною партією та Білим домом щодо безпеки кордону з Мексикою — розв'язання цього питання забезпечить продовження допомоги Україні. За його словами, лише спікер Палати представників Джонсон укладе "ідеальну" угоду про кордон.
- Байден говорив, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.
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