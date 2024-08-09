Мексика відхилила прохання України заарештувати Путіна

Клаудія Шейнбаум (Фото: Mario Guzman/EPA)

Мексика відхилила прохання України заарештувати російського диктатора Володимира Путіна під час його можливого візиту до країни. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на чинного президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора.

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"Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить", – сказав він на урядовому брифінгу.

Раніше Україна попросила Мексику заарештувати Путіна, якщо він буде присутній на церемонії складання присяги новообраною президенткою Клаудією Шейнбаум 1 жовтня.

Заклик щодо його арешту пояснили тим, що Мексика є країною-учасницею Міжнародного кримінального суду, який ще минулого року видав ордер на арешт російського диктатора за підозрою у викраденні та примусовому переміщенні українських дітей до РФ.

Команда Шейнбаум запросила російського диктатора відвідати інавгурацію, зазначивши на початку цього тижня, що надіслала "дипломатичне повідомлення" всім країнам, з якими Мексика підтримує дипломатичні відносини.

Після видачі ордера на арешт Путін виїздив лише в Білорусь, Киргизстан, Китай, КНДР і Казахстан, які Римський статут не ратифікували.