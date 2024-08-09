Мексика відхилила прохання України заарештувати Путіна
Мексика відхилила прохання України заарештувати російського диктатора Володимира Путіна під час його можливого візиту до країни. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на чинного президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
"Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить", – сказав він на урядовому брифінгу.
Раніше Україна попросила Мексику заарештувати Путіна, якщо він буде присутній на церемонії складання присяги новообраною президенткою Клаудією Шейнбаум 1 жовтня.
Заклик щодо його арешту пояснили тим, що Мексика є країною-учасницею Міжнародного кримінального суду, який ще минулого року видав ордер на арешт російського диктатора за підозрою у викраденні та примусовому переміщенні українських дітей до РФ.
Команда Шейнбаум запросила російського диктатора відвідати інавгурацію, зазначивши на початку цього тижня, що надіслала "дипломатичне повідомлення" всім країнам, з якими Мексика підтримує дипломатичні відносини.
Після видачі ордера на арешт Путін виїздив лише в Білорусь, Киргизстан, Китай, КНДР і Казахстан, які Римський статут не ратифікували.
- 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.
- 3 червня 2024 року стало відомо, що новою президенткою Мексики стане колишній мер міста Мехіко Клаудія Шейнбаум.