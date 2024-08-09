Мексика отклонила просьбу Украины арестовать Путина
Мексика отклонила просьбу Украины арестовать российского диктатора Владимира Путина во время его возможного визита в страну. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на действующего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
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"Мы не можем этого сделать. Это не от нас зависит", – сказал он на правительственном брифинге.
Ранее Украина попросила Мексику арестовать Путина, если он будет присутствовать на церемонии принесения присяги новоизбранным президентом Клаудией Шейнбаум 1 октября.
Призыв по поводу его ареста объяснили тем, что Мексика является страной-участницей Международного уголовного суда, который еще в прошлом году выдал ордер на арест российского диктатора по подозрению в похищении и принудительном перемещении украинских детей в РФ.
Команда Шейнбаум пригласила российского диктатора посетить инаугурацию, отметив в начале этой недели, что отправила "дипломатическое сообщение" всем странам, с которыми Мексика поддерживает дипломатические отношения.
После выдачи ордера на арест Путин выезжал только в Беларусь, Кыргызстан, Китай, КНДР и Казахстан, которые не ратифицировали Римский устав.
- 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.
- 3 июня 2024 года стало известно, что новым президентом Мексики станет бывший мэр города Мехико Клаудия Шейнбаум.