Мексика отклонила просьбу Украины арестовать Путина

Клаудия Шейнбаум (Фото: Mario Guzman/EPA)

Мексика отклонила просьбу Украины арестовать российского диктатора Владимира Путина во время его возможного визита в страну. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на действующего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

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"Мы не можем этого сделать. Это не от нас зависит", – сказал он на правительственном брифинге.

Ранее Украина попросила Мексику арестовать Путина, если он будет присутствовать на церемонии принесения присяги новоизбранным президентом Клаудией Шейнбаум 1 октября.

Призыв по поводу его ареста объяснили тем, что Мексика является страной-участницей Международного уголовного суда, который еще в прошлом году выдал ордер на арест российского диктатора по подозрению в похищении и принудительном перемещении украинских детей в РФ.

Команда Шейнбаум пригласила российского диктатора посетить инаугурацию, отметив в начале этой недели, что отправила "дипломатическое сообщение" всем странам, с которыми Мексика поддерживает дипломатические отношения.

После выдачи ордера на арест Путин выезжал только в Беларусь, Кыргызстан, Китай, КНДР и Казахстан, которые не ратифицировали Римский устав.