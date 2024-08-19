МКС відмовився від свідчень офіцера ГРУ Салікова, який торік хотів зізнатися у злочинах РФ

Представники суду дали зрозуміти, що свідчення росіянина зараз не є пріоритетними, тому залучати його як свідка немає потреби

МКС у Гаазі (Фото: ЕРА/LINA SELG)

Ексмайор російського нелегітимного Головного розвідувального управління Ігор Саліков, який торік звернувся до Гааги з готовністю свідчити проти воєнних злочинів в Україні, не робитиме цього. Про це повідомляє російське опозиційне видання Агентство.

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Видання пише, що Саліков був на зустрічах у Міжнародному кримінальному суді близько п'яти разів.

Однак представники суду дали зрозуміти, що його свідчення зараз не є пріоритетними, тому залучати його як свідка немає потреби.

"Суд зараз зосереджений на конкретних справах, де його інформація не має значення, наприклад, щодо розстрілів цивільного населення та депортації українських дітей до Росії", — зазначив Саліков в коментарі Агентству.

Його адвокат також підтвердив, що МКС не виявляє зацікавленості в його свідченнях. Суд відмовився розкривати деталі розслідування злочинів на території України у відповідь на запит журналістів.

18 грудня 2024 року російський правозахисник та автор проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін опублікував лист Салікова. В ньому він звертається до Міжнародного кримінального суду у Гаазі з готовністю дати свідчення щодо воєнних злочинів Росії в Україні.

В Офісі генпрокурора тоді говорили, що близько пів року співпрацювали із Саліковим.

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